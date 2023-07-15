На Київщині у селі Городище зник 9-річний хлопчик: фото

У селі Городище Білоцерківського району Київської області зник 9-річний хлопчик. Дитина зникла біля річки.

Про це повідомила поліція Київщини та оприлюднила фото.

"15 липня о 16:50 поліцейським повідомили про зникнення дитини. Востаннє хлопчика бачили поблизу річки Рось. Його речі виявили на березі. Одягнений у сірі плавки", - йдеться у повідомленні поліції.

Речі хлопчика виявили на березі річки Рось

На пошуки хлопчика задіяні поліцейські Київщини, працівники ДСНС та місцеві мешканці.

Нагадаємо, у передмісті Києва з вікна третього поверху випала 4-річна дівчинка. На щастя, дитина жива, її врятувало те, що вона впала не на асфальт, а на дашок цокольного поверху.

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