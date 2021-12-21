На Київщині у приватному дитсадку на очах у дітей побилися директорка та вихователька (відео)

На Київщині у приватному дитсадку на очах у дітей побилися директорка та вихователька (відео)

На записі з відеокамер видно, як жінки кричать один на одну і застосовують силу.

В Ірпені на Київщині у приватному дитячому садку на очах у маленьких дітей побилися директорка та вихователька.

Про це повідомляють "Вікна-новини".

На записі з відеокамер видно, як жінки кричать один на одну і застосовують силу. У цей момент між ними пробігає маленька дівчинка, усі інші діти знаходяться поруч у кімнаті.

За словами виховательки, сварка виникла через те, що директорка не віддавала їй зарплатню - 17 тисяч гривень. Жінка не була оформлена у дитсадку, а гроші отримувала готівкою.

Вона пояснила, що не пішла з'ясовувати стосунки з начальницею подалі від дітей через те, що в інших кімнатах немає відеоспостереження. Вихователька підкреслила, що директорка сама напала на неї під час сварки, а їй довелося відбиватися.

Директорка розповіла, що нікого не била, а лише штовхала виховательку. За її словами, конфлікт виник через те, що жінка не давала повісити курточку. Рознімати їх довелося кухарці, яка прибігла, коли почула крик.

Після інциденту батьки почали забирати дітей із дитсадку. Вони також вимагають повернути кошти - 6 тисяч гривень за місячний абонемент у приватному закладі. Директорка поскаржилася, що через скандал садочок збанкрутував і виставлений на продаж за 5 тисяч доларів. Батьки наполягають на тому, щоб його позбавили ліцензії.

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