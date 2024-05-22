На Київщині у пожежі загинула родина з дитиною – що відомо

На Київщині, у селі Дитятки Іванківського району, внаслідок пожежі у приватному будинку загинула родина з трьох людей, зокрема і дитина.

Про це повідомляє ДСНС.

Як розповіли надзвичайники, пожежа сталася ввечері 21 травня. Полумʼя охопило житловий будинок, площею орієнтовно 98 кв.м.

"Під час роботи вогнеборці виявили трьох загиблих 1973, 1978 та 2015 років народження. Пожежу ліквідовано. Її причина встановлюється", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві юнак, ймовірно, вчинив самогубство у тирі (подробиці).

Читайте також провідні новини дня: