На Київщині у п'яти районах немає світла: що сталося

Без світла залишаються близько 8 тисяч домівок.
У Київській області через негоду відключилося 8 ліній 10 кВ у п'яти районах. Енергетики працюють над ліквідацією наслідками.
Про це повідомляє ДТЕК Київські регіональні електромережі.
Через негоду елетропостачання немає у:
- Бучанському,
- Бориспільському,
- Вишгородському,
- Броварському та
- Білоцерківському районах.
"Там без світла близько 8 тисяч домівок. Енергетики працюють в посиленому складі, щоб якомога швидше повернути світло. За прогнозами синоптиків, негода триватиме до кінця доби. Фахівці компанії готові до ліквідації можливих аварій", - йдеться у повідомленні.
Фахівці закликили жителів Київщини бути уважними та обережними.
"Не нехтуйте правилами безпеки та не наближайтесь до ліній електропередачі у разі їх обриву", - закликали енергетики.
Нагадаємо, у Києві через негоду затопило вулиці. Синоптики також попереджають про І рівень небезпечності.
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