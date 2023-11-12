На Київщині у п'яти районах немає світла: що сталося

Без світла залишаються близько 8 тисяч домівок.

У Київській області через негоду відключилося 8 ліній 10 кВ у п'яти районах. Енергетики працюють над ліквідацією наслідками.

Про це повідомляє ДТЕК Київські регіональні електромережі.

Також читайте Страйк польських перевізників: черги на кордоні невпинно зростають

Через негоду елетропостачання немає у:

Бучанському,

Бориспільському,

Вишгородському,

Броварському та

Білоцерківському районах.

"Там без світла близько 8 тисяч домівок. Енергетики працюють в посиленому складі, щоб якомога швидше повернути світло. За прогнозами синоптиків, негода триватиме до кінця доби. Фахівці компанії готові до ліквідації можливих аварій", - йдеться у повідомленні.

Фахівці закликили жителів Київщини бути уважними та обережними.

"Не нехтуйте правилами безпеки та не наближайтесь до ліній електропередачі у разі їх обриву", - закликали енергетики.

Нагадаємо, у Києві через негоду затопило вулиці. Синоптики також попереджають про І рівень небезпечності.

Читайте також: