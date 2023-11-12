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На Київщині у п'яти районах немає світла: що сталося

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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На Київщині у п'яти районах немає світла: що сталося

Лінія електропередачі

Без світла залишаються близько 8 тисяч домівок.

У Київській області через негоду відключилося 8 ліній 10 кВ у п'яти районах. Енергетики працюють над ліквідацією наслідками.

Про це повідомляє ДТЕК Київські регіональні електромережі.

Через негоду елетропостачання немає у:

  • Бучанському,
  • Бориспільському,
  • Вишгородському,
  • Броварському та
  • Білоцерківському районах.

"Там без світла близько 8 тисяч домівок. Енергетики працюють в посиленому складі, щоб якомога швидше повернути світло. За прогнозами синоптиків, негода триватиме до кінця доби. Фахівці компанії готові до ліквідації можливих аварій", - йдеться у повідомленні.

Фахівці закликили жителів Київщини бути уважними та обережними. 

"Не нехтуйте правилами безпеки та не наближайтесь до ліній електропередачі у разі їх обриву", - закликали енергетики.

Нагадаємо, у Києві через негоду затопило вулиці. Синоптики також попереджають про І рівень небезпечності.  

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Дата публікації
Перегляди
262
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