На Київщині у каналізації знайшли тіла двох чоловіків

Рятувальники за допомогою драбини та рятувальної мотузки підняли тіла двох чоловіків 1967 та 1954 років народження без ознак життя.

На Київщині у каналізації виявлено тіла двох чоловіків.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Київській області.

У понеділок уранці, 7 серпня, до рятувальників надійшло повідомлення про те, що необхідна допомога у піднятті двох тіл з каналізаційного колодязя на вулиці Вчених.

На місце події направлено особовий склад 48-го Державного пожежно-рятувального посту смт Гребінки та аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Київській області.

“Прибувши до місця виклику, рятувальниками за допомогою драбини та рятувальної мотузки піднято тіла двох чоловіків 1967 та 1954 років народження без ознак життя”, – йдеться у повідомленні.

У Чернівецькій області дитина впала у каналізаційний колодязь / Фото: ДСНС України

Нагадаємо, під Києвом у селі Ходосівка сталася трагедія. Під час відпочинку в дитячому таборі в озері втопився 10-річний хлопчик Іван.

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