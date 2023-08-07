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На Київщині у каналізації знайшли тіла двох чоловіків

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Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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На Київщині у каналізації знайшли тіла двох чоловіків

Подія сталася у селі Дослідницьке Гребінківської територіальної громади / Фото: УНІАН

Рятувальники за допомогою драбини та рятувальної мотузки підняли тіла двох чоловіків 1967 та 1954 років народження без ознак життя.

На Київщині у каналізації виявлено тіла двох чоловіків.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Київській області.

У понеділок уранці, 7 серпня, до рятувальників надійшло повідомлення про те, що необхідна допомога у піднятті двох тіл з каналізаційного колодязя на вулиці Вчених.

На місце події направлено особовий склад 48-го Державного пожежно-рятувального посту смт Гребінки та аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Київській області.

“Прибувши до місця виклику, рятувальниками за допомогою драбини та рятувальної мотузки піднято тіла двох чоловіків 1967 та 1954 років народження без ознак життя”, – йдеться у повідомленні.

У Чернівецькій області дитина впала у каналізаційний колодязь / © ДСНС України
У Чернівецькій області дитина впала у каналізаційний колодязь / Фото: ДСНС України

Нагадаємо, під Києвом у селі Ходосівка сталася трагедія. Під час відпочинку в дитячому таборі в озері втопився 10-річний хлопчик Іван.

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Дата публікації
Перегляди
491
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