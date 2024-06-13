На Київщині триває ліквідація пожежі на промисловому підприємстві після ракетного обстрілу РФ

Пожежа триває ще від вранішнього обстрілу 12 червня 2024 року.
На Київщині триває ліквідація пожежі на промисловому підприємстві, що виникла внаслідок збройної агресії Росії.
Про це інформує ДСНС України у повідомленні у соціальних мережах.
На місці працюють 247 осіб особового складу, 111 одиниць техніки, чотири пожежні потяги.
Нагадаємо, в ніч проти 12 червня росіяни атакували Київську область дронами та ракетами. Уламки збитих цілей впали у двох районах області: пошкоджена низка об’єктів і спалахнула пожежа на промисловому обʼєкті.
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