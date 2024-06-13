Категорія
Київ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Київщині триває ліквідація пожежі на промисловому підприємстві після ракетного обстрілу РФ

На Київщині триває ліквідація пожежі на промисловому підприємстві після ракетного обстрілу РФ

Пожежу намагаються загасити кілька годин / Фото: t.me/dsns_telegram

Пожежа триває ще від вранішнього обстрілу 12 червня 2024 року.

На Київщині триває ліквідація пожежі на промисловому підприємстві, що виникла внаслідок збройної агресії Росії. 

Про це інформує ДСНС України у повідомленні у соціальних мережах. 

На місці працюють 247 осіб особового складу, 111 одиниць техніки,  чотири пожежні потяги.

Нагадаємо, в ніч проти 12 червня росіяни атакували Київську область дронами та ракетами. Уламки збитих цілей впали у двох районах області: пошкоджена низка об’єктів і спалахнула пожежа на промисловому обʼєкті.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація