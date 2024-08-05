На Київщині трактор підірвався на боєприпасі: деталі, фото

На Київщині у селищі Баришівка трактор підірвався на боєприпасі.

Про це повідомляє поліція Київської області.

"Днями, близько 16:30 до поліції надійшло повідомлення про те, що стався підрив сільськогосподарської техніки на невідомому вибуховому пристрої на території Баришівської громади. На місці правоохоронці встановили, що водій трактора під час виконання робіт з косіння трави, здійснив наїзд на ручну уламкову гранату, яка вибухнула. Також з місця події вибухотехніки вилучили частину корпусу ручної уламкової оборонної гранати РГО", – розповіли у поліції.

На щастя, чоловік не постраждав, а трактор зазнав механічних ушкоджень.

Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 196 Кримінального кодексу України.

У Баришівці на Київщині трактор наїзав на гранату / Фото: Поліція Київської області

Поліція вкотре закликає громадян та аграріїв: "Будьте уважними під час виконання польових робіт, уникайте лісових доріг та стежок. У разі виявлення підозрілих предметів телефонуйте "102".

Внаслідок підриву чоловік не постраждав, а трактор зазнав механічних ушкоджень / Фото: Поліція Київської області

Раніше президент Володимир Зеленський повідоляв, що понад 170 тисяч квадратних кілометрів України забруднені мінами та боєприпасами, які не розірвалися.

Нагадаємо, у Білій Церкві чоловік через ревнощі підірвав гранату просто у будинку: дружина загинула, сина поранено.

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