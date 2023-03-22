На Київщині та в інших областях лунають відбої повітряної тривоги: мапа

Повітряна тривога, яка близько опівночі 22 березня 2023 року охопила майже усю Україну, добігає до кінця.

У більшості областей, які "почервоніли" від повітряної тривоги розпочалися відбої.

"Відбій повітряної тривоги! Просимо уважно слідкувати за повідомленнями і, у разі оголошення тривоги, повернутися до укриття", - про це йдеться у повідомленні у соціальних мережах Київської обласної військової адміністрації.

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Нагадаємо, що на Житомирщині працювало ППО.

Додамо, що в Україні під час повітряної тривоги пролунали вибухи, ймовірно, працювало ППО.

Також влада нагадала про заборону знімання роботи засобів ППО.

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