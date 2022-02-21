На Київщині сусіди побилися через коров'яче лайно на паркані

Сусіди вже три роки конфліктують через коров'ячий гній.

У Київській області чоловік побив сусідку, оскільки вважав, що вона вимастила його паркан коров'ячим лайном.

Про це йдеться у вироку Переяслав-Хмельницький міськрайонного суду Київської області, повідомляє ТСН.ua.

За даними суду, чоловік вдарив кулаком свою сусідку. На суді підозрюваний розповів, що він раніше із потерпілою та її чоловіком дружив. Проте останніх три роки конфліктує. За його словами, у серпні 2021 року потерпіла та її чоловік нібито закидали його подвір'я та паркан коров'ячим гноєм, через що він посварився з жінкою. Підозрюваний стверджував, що він нібито не бив потерпілою.

На суді жінка зазначила, що зі своїм сусідом вона конфліктує через те, що він випасає своїх корів біля її двору та не прибирає за ними. Через це жінка та її чоловік "повернули" під паркан підозрюваного лайно, яке залишили його корови. Через це сусід побив її. Жінка вимагала від підозрюваного 30 тис. грн моральної компенсації. Чоловік потерпілої та дружина підозрюваного на суді захистили своїх родичів.

Суд визнав чоловіка винним за частиною 1 статті 126 КК України та оштрафував на 680 грн. Також він повинен заплатити потерпілій 3 тис. грн моральної компенсації.

Читайте також: