На Київщині стався вибух у багатоповерхівці – причиною міг бути генератор (відео)

У Київській області стався вибух у багатоповерхівці, внаслідок якого вщент вигоріла квартира.

Про це пишуть місцеві пабліки.

За даними каналів, у квартирі міг вибухнути генератор чи зарядна станція.

Наразі більше подробиці про інцидент немає.

Нагадаємо, окупанти вгатили ракетами по Київщині – влада показала наслідки (фото).

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