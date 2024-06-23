Категорія
Київ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
На Київщині стався вибух у багатоповерхівці – причиною міг бути генератор (відео)

На Київщині стався вибух у багатоповерхівці – причиною міг бути генератор (відео)

На Київщині стався вибух у багатоповерхівці – причиною міг бути генератор (відео)

Пожежа на Київщині після вибуху у квартирі / Фото: скриншот

Внаслідок вибуху квартира повністю згоріла.

У Київській області стався вибух у багатоповерхівці, внаслідок якого вщент вигоріла квартира.

Про це пишуть місцеві пабліки.  

За даними каналів, у квартирі міг вибухнути генератор чи зарядна станція. 

Наразі більше подробиці про інцидент немає.

Нагадаємо, окупанти вгатили ракетами по Київщині – влада показала наслідки (фото).

Читайте також:

Вибух у багатоповерхівці на Київщині – причиною міг бути генератор

Вибух у багатоповерхівці на Київщині – причиною міг бути генератор

Повʼязані теми:

Наступна публікація