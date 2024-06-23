На Київщині стався вибух у багатоповерхівці – причиною міг бути генератор (відео)

Внаслідок вибуху квартира повністю згоріла.
У Київській області стався вибух у багатоповерхівці, внаслідок якого вщент вигоріла квартира.
Про це пишуть місцеві пабліки.
За даними каналів, у квартирі міг вибухнути генератор чи зарядна станція.
Наразі більше подробиці про інцидент немає.
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