На Київщині стався вибух газу в дитячому садку: зруйновано стіни та перекриття

На Київщині стався вибух газу в дитячому садку: зруйновано стіни та перекриття

Внаслідок НП, на щастя, ніхто не постраждав.

У вівторок, 26 жовтня, у селі Кодаки Київської області стався вибух у приміщенні харчоблоку, суміжному з котельнею, на території дитячого навчального закладу “Вербиченька”.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Вибух зруйнував стіни харчоблоку та перекриття. За попередніми даними загиблих та потерпілих немає. Подальшого загоряння вибух не спричинив, але будівля дитсадка зазнала значних пошкоджень.

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Як уточнили у пресслужбі Нацполіції, правоохоронці встановили, що сьогодні працівники газового господарства зняли пломби на газових лічильниках та почали опалювати приміщення садочку газом.

Причину вибуху в приміщенні котельні та харчоблоку встановлюють працівники АТ “Київоблгаз”.

Нагадаємо, у вівторок, 26 жовтня, у житловому будинку в російському місті Балтійську (Калінінградська область) пролунав потужний вибух, після якого в будівлі почалася пожежа.

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