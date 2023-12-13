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На Київщині стався вибух газу в будинку: під завалами опинилися люди, є жертва (фото)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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На Київщині стався вибух газу в будинку: під завалами опинилися люди, є жертва (фото)

Надзвичайники на місці вибуху газу в приватному будинку на Київщині / Фото: ДСНС України у Київській області

Вибух газу стався у приватному будинку.

На Київщині, в Обухівському районі, вранці 13 грудня стався вибух газу в приватному будинку – загинув чоловік.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Київської області. 

Як розповіли надзвичайники, 13 грудня о 07:16 до оперативно-диспетчерської служби Обухівського району надійшло повідомлення про вибух в приватному житловому в селі Чайки, вул. Центральна.

Надзвичайники на місці вибуху газу в приватному будинку на Київщині / © ДСНС України у Київській області
Надзвичайники на місці вибуху газу в приватному будинку на Київщині / Фото: ДСНС України у Київській області

Рятувальники встановили, що внаслідок витоку природного газу стався вибух в приватній господарчій будівлі, під завалами були жінка та чоловік.

"Жінку в шоковому стані деблоковано з-під завалів та передано лікарям швидкої медичної допомоги. За допомогою крану вдалося деблокувати чоловіка з-під завалів, але реанімаційні заходи результатів не дали – чоловік від отриманих травм загинув", - йдеться у повідомленні. 

До робіт було залучено три одиниці техніки та сім чоловік особового складу.

Нагадаємо, Київ у ніч проти 13 грудня був атакований ракетами С-400 вперше за майже рік.

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Дата публікації
Перегляди
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