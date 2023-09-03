На Київщині староста Ворзеля оскандалився заявою: росіян назвав "старшими братами", а війну – "складнощами"

У Київській області староста селища Ворзель Андрій Липовецький втрапив у скандал, назвавши росіян "старшими братами і родичами", а війну – "складнощами".

Відео з висловлюваннями чоловіка опублікували у Facebook.

"Ми сьогодні рухаємося вперед, незважаючи на такі складнощі, які є. Я хочу побажати нам всім здоров'я, Божої благодаті, яка нам потрібно щоденно, щоб ми могли перенести усі ті труднощі, які нам послав наш родич чи наш старший брат... Задуматися над нашим життям, як правильно чи неправильно ми рухаємося", - йдеться у його промові.

Авторка, яка опублікувала відео, розповіла, що Андрій Липовецький зробив скандальну заяву у п'ятницю, 1 вересня. Жінка також звернулась до СБУ через вислови старости Ворзеля.

"Таких осіб, як цей тип, називають консервами, бо вони сидять і чекають свого часу, а при нагоді здадуть ворогу країну. Саме страшне, що він не один такий, їх ще багато...", - написала авторка посту.

Висловлювання Андрія Липовецького викликало хвилю обурення у коментарях під відео.

Коментарі щодо висловлювання Андрія Липовецького.

Коментарі щодо висловлювання Андрія Липовецького.

Коментарі щодо висловлювання Андрія Липовецького.

Коментарі щодо висловлювання Андрія Липовецького.

Коментарі щодо висловлювання Андрія Липовецького.

Коментарі щодо висловлювання Андрія Липовецького.

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