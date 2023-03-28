На Київщині сталася смертельна ДТП: двоє дорослих загинули, постраждалу дитину деблокували з автівки

Водій автомобіля Hyundai Sonata під час руху на автодорозі не впорався з керуванням та з’їхав у кювет.
Внаслідок аварії на Київщині загинули двоє людей.
Деблоковано дитину, яка була травмована внаслідок ДТП.
Про це повідомляє управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Київській області.
ДТП сталася на автодорозі Фастів – Фастівець.
Рятувальники, які прибули на місце аварії, встановили, що водій автомобіля Hyundai Sonata під час руху не впорався з керуванням та з’їхав у кювет.
"Внаслідок ДТП загинули дві людини, ще дві – постраждали, серед них – шестирічна дитина. Рятувальники деблокували її з автомобіля та передали медикам", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Києві мати на очах 12-річного сина намагалася вкоротити собі віку.
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