На Київщині сталася смертельна ДТП: двоє дорослих загинули, постраждалу дитину деблокували з автівки

Водій автомобіля Hyundai Sonata під час руху на автодорозі не впорався з керуванням та з’їхав у кювет.

Внаслідок аварії на Київщині загинули двоє людей.

Деблоковано дитину, яка була травмована внаслідок ДТП.

Про це повідомляє управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Київській області.

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ДТП сталася на автодорозі Фастів – Фастівець.

Рятувальники, які прибули на місце аварії, встановили, що водій автомобіля Hyundai Sonata під час руху не впорався з керуванням та з’їхав у кювет.

"Внаслідок ДТП загинули дві людини, ще дві – постраждали, серед них – шестирічна дитина. Рятувальники деблокували її з автомобіля та передали медикам", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Києві мати на очах 12-річного сина намагалася вкоротити собі віку.

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