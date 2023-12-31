На Київщині спрацювало ППО: летіли ворожі безпілотники

В області була оголошена повітряна тривога.

У ніч проти 31 грудня 2023 року на Київщині було зафіксовано рух ворожих БпЛА.

Про це заявила Київська обласна військова адміністрація у соціальних мережах.

У регіоні працювали сили ППО.

"Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - нагадали представники влади.

Пізніше в регіоні був оголошений відбій повітряної тривоги.

Нагадаємо, напередодні, 29 грудня, окупанти пошкодили будівлю лікарні у Харкові. Приліт зафіксували у Київському районі міста.

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