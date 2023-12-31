На Київщині спрацювало ППО: летіли ворожі безпілотники

В області була оголошена повітряна тривога.
У ніч проти 31 грудня 2023 року на Київщині було зафіксовано рух ворожих БпЛА.
Про це заявила Київська обласна військова адміністрація у соціальних мережах.
У регіоні працювали сили ППО.
"Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - нагадали представники влади.
Пізніше в регіоні був оголошений відбій повітряної тривоги.
Нагадаємо, напередодні, 29 грудня, окупанти пошкодили будівлю лікарні у Харкові. Приліт зафіксували у Київському районі міста.
Читайте також: