На Київщині спрацювали сили ППО — КОВА

На Київщині в ніч проти 24 грудня спрацювали сили протиповітряної оборони.

Про це йдеться у повідомленні Київської обласної військової адміністрації.

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Київ та низку областей охопила повітряна тривога.

Крім того, ми раніше інформували, що росіяни хочуть створити новий рід військ.

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