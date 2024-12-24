На Київщині спрацювали сили ППО — КОВА

Регіон атакують ворожі БпЛА.
На Київщині в ніч проти 24 грудня спрацювали сили протиповітряної оборони.
Про це йдеться у повідомленні Київської обласної військової адміністрації.
"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Київ та низку областей охопила повітряна тривога.
Крім того, ми раніше інформували, що росіяни хочуть створити новий рід військ.
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