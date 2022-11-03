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На Київщині сьогодні можуть лунати вибухи: чому і в якому районі

На Київщині сьогодні можуть лунати вибухи: чому і в якому районі

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публікації
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103
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На Київщині сьогодні можуть лунати вибухи: чому і в якому районі

Жителів Вишгородського району попередили про можливі звуки вибухів.

Сьогодні, 2 листопада, у Вишгородському районі Київської області проводяться роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів. Тому в деяких громадах області можливо чути звуки вибухів.

Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.

"Закликаємо жителів зберігати спокій та в разі повітряної тривоги негайно переходити в укриття", - йдеться у повідомленні.

Розмінування Київщини

У Київській області сапери перевірили основні дороги й убезпечили інфраструктуру. На розмінування лісів потрібно близько року.

Загалом піротехнічні підрозділи вже знешкодили на Київщині щонайменше 48 тисяч вибухонебезпечних предметів.

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