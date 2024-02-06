На Київщині сьогодні може бути гучно: названо причину

У Вишгородському районі Київщини сьогодні, 6 лютого, може бути гучно. Там пройде знищення вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомили в пресслужбі Київської обласної військової адміністрації.

Як зазначається, у Вишгородському районі може бути гучно – там пройде знищення вибухонебезпечних предметів.

“Через це у громадах області може бути чутно звуки вибухів. Зберігайте спокій та дотримуйтеся правил безпеки”, - наголосили в обласній військовій адміністрації.

Нагадаємо, що на Київщині викрили лікаря швидкої допомоги, який обіцяв допомогти ухилянту уникнути служби в армії за 9 тисяч доларів.

Читайте також: