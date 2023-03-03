На Київщині сьогодні лунатимуть гучні вибухи: що відомо

На Київщині можливі звуки вибухів.

У п'ятниця, 3 березня, у Києві та Київській області лунатимуть гучні вибухи. У Вишгородському районі працюватимуть сапери.

Про це повідомили в Київській обласній військовій адміністрації.

"Сьогодні, 3 березня, у Вишгородському районі відбуватиметься знищення вибухонебезпечних предметів", - йдеться у повідомленні.

Мешканців Київщини закликають зберігати спокій та направлятися до укриття у разі повітряної тривоги.

Нагадаємо, зранку 3 березня в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через активність російської авіації. "Почервоніла" вся країна.

Мирні плани для України: як світ пропонує завершити війну – Нічна варта

Читайте також: