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На Київщині сьогодні лунатимуть гучні вибухи: що відомо

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публікації
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608
Час на прочитання
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На Київщині сьогодні лунатимуть гучні вибухи: що відомо

Фото: Київська ОВА

На Київщині можливі звуки вибухів.

У п'ятниця, 3 березня, у Києві та Київській області лунатимуть гучні вибухи. У Вишгородському районі працюватимуть сапери.

Про це повідомили в Київській обласній військовій адміністрації.

"Сьогодні, 3 березня, у Вишгородському районі відбуватиметься знищення вибухонебезпечних предметів", - йдеться у повідомленні.

Мешканців Київщини закликають зберігати спокій та направлятися до укриття у разі повітряної тривоги.

Нагадаємо, зранку 3 березня в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через активність російської авіації. "Почервоніла" вся країна.

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Дата публікації
Перегляди
608
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