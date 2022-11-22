На Київщині сьогодні гримітимуть вибухи: названо причину і район

У Вишгородському районі може бути гучно.

Сьогодні, 22 листопада, на території Вишгородського району Київської області проводяться навчання для саперів. Через це жителі можуть чути звуки вибухів.

Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.

"Серед запланованих заходів – відпрацювання навичок вилучення і ліквідації вибухонебезпечних предметів. Через це у громадах району може бути чутно звуки вибухів. Зберігайте спокій та дотримуйтеся правил безпеки! У разі повітряної тривоги перебувайте в укриттях", - йдеться у повідомленні.

Розмінування Київщини

Росіяни залишили дуже багато протипіхотних мін на українських територіях, що значно уповільнює пересування техніки й фахівців.

На розмінування лісів на Київщині потрібно близько року. В Київській області фахівці вже перевірили основні дороги й убезпечили інфраструктуру.

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