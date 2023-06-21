Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Київщині “смотрящий” за Бояркою погорів на вибиванні боргу (фото)

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
1914
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Поліція затримала №кримінального авторитета", який позиціонував себе як "смотрящий" за Бояркою / © Національна поліція України
Поліція затримала №кримінального авторитета", який позиціонував себе як "смотрящий" за Бояркою / © Національна поліція України
Поліція затримала №кримінального авторитета", який позиціонував себе як "смотрящий" за Бояркою / © Національна поліція України

Поліція затримала “кримінального авторитета” через вимагання і встановлення злочинного впливу.

Раніше неодноразово судимий 30-річний мешканець Боярки Київської області, який позиціонував себе так званим “смотрящим” за містом, був затриманий поліцією, коли займався вимаганням вигаданого боргу.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

“Маючи злочинний вплив у кримінальному колі, він “допомагав” громадянам вирішити їх “проблеми”. Окрім цього, займався вимаганням коштів із містян”, - йдеться у повідомленні.

Під час документування протиправної діяльності “кримінального авторитета” поліцейські встановили, що він займається вимаганням у місцевого жителя 30 тисяч гривень надуманого боргу, призначивши йому час “розплати”. Коли ж грошей не дочекався, зустрівся з потерпілим, побив його та забрав 6000 гривень. Через декілька днів погрозами змусив віддати ще 7000 та пригрозив, що відбере автомобіль, якщо не отримає повної суми. 

На цьому “смотрящий” і погорів. У вівторок, 20 червня, його затримали та повідомили про підозру за ч. 4 ст. 189 (вимагання) та ч. 1 ст. 255-1 (встановлення або поширення злочинного впливу) КК України.

Наразі затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Прокурори Київської обласної прокуратури звернулися до суду з клопотанням про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

“Після проведення ряду процесуальних заходів дії “кримінального авторитета” можуть бути додатково кваліфіковані. Слідство триває”, - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше у Києві затримали "кримінального авторитета", відомого в злочинних колах як "смотрящий" за Закарпатською областю на прізвисько "Дід".

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1914
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація