На Київщині “смотрящий” за Бояркою погорів на вибиванні боргу (фото)

Раніше неодноразово судимий 30-річний мешканець Боярки Київської області, який позиціонував себе так званим “смотрящим” за містом, був затриманий поліцією, коли займався вимаганням вигаданого боргу.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

“Маючи злочинний вплив у кримінальному колі, він “допомагав” громадянам вирішити їх “проблеми”. Окрім цього, займався вимаганням коштів із містян”, - йдеться у повідомленні.

Під час документування протиправної діяльності “кримінального авторитета” поліцейські встановили, що він займається вимаганням у місцевого жителя 30 тисяч гривень надуманого боргу, призначивши йому час “розплати”. Коли ж грошей не дочекався, зустрівся з потерпілим, побив його та забрав 6000 гривень. Через декілька днів погрозами змусив віддати ще 7000 та пригрозив, що відбере автомобіль, якщо не отримає повної суми.

На цьому “смотрящий” і погорів. У вівторок, 20 червня, його затримали та повідомили про підозру за ч. 4 ст. 189 (вимагання) та ч. 1 ст. 255-1 (встановлення або поширення злочинного впливу) КК України.

Наразі затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Прокурори Київської обласної прокуратури звернулися до суду з клопотанням про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

“Після проведення ряду процесуальних заходів дії “кримінального авторитета” можуть бути додатково кваліфіковані. Слідство триває”, - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше у Києві затримали "кримінального авторитета", відомого в злочинних колах як "смотрящий" за Закарпатською областю на прізвисько "Дід".

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