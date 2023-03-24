На Київщині скорочують комендантську годину: як працюватиме транспорт

На Київщині з неділі, 26 березня, скорочують комендантську годину. Відтепер вона діятиме на всій території регіону щодня з 00:00 до 05:00.

Тож, більшість приміських та міжміських автобусних маршрутів області працюватимуть довше.

Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.

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Так, пасажирські перевезення збільшать свій час роботи на 60 хвилин вранці та на 30 – ввечері.

"Звертаюся до жителів Київщини. Не забувайте, що ми живемо в умовах війни, в умовах, коли ворог обстрілює наші мирні міста й села. Тому прошу дотримуватися всіх вимог воєнного стану. Зокрема, комендантської години. Наша з вами глобальна задача – зробити все можливе, аби захистити наш спільний дім від загарбників", – наголосив т.в.о. голови Київської ОДА Дмитро Назаренко.

Нагадаємо, у Києві від 26 березня комендантська година діятиме від 00:00 до 05:00 щодня.

Київ змінює початок комендантської години, а Україна переходить на літній час

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