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На Київщині скорочують комендантську годину: як працюватиме транспорт

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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На Київщині скорочують комендантську годину: як працюватиме транспорт

Фото: Офіційний портал Києва

Через скорочення комендантської години більшість приміських та міжміських автобусних маршрутів області працюватимуть довше.

На Київщині з неділі, 26 березня, скорочують комендантську годину. Відтепер вона діятиме на всій території регіону щодня з 00:00 до 05:00.

Тож, більшість приміських та міжміських автобусних маршрутів області працюватимуть довше.

Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.

Так, пасажирські перевезення збільшать свій час роботи на 60 хвилин вранці та на 30 – ввечері.

"Звертаюся до жителів Київщини. Не забувайте, що ми живемо в умовах війни, в умовах, коли ворог обстрілює наші мирні міста й села. Тому прошу дотримуватися всіх вимог воєнного стану. Зокрема, комендантської години. Наша з вами глобальна задача – зробити все можливе, аби захистити наш спільний дім від загарбників", – наголосив т.в.о. голови Київської ОДА Дмитро Назаренко.

Нагадаємо, у Києві від 26 березня комендантська година діятиме від 00:00 до 05:00 щодня.

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Дата публікації
Перегляди
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