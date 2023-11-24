На Київщині сім’я з малою дитиною отруїлася чадним газом: вижила тільки мама

У селі Гоголів Київської області внаслідок отруєння чадним газом в одному з приватних будинків постраждала сім’я з трьох осіб.

Про це в п’ятницю, 24 листопада, повідомили в поліції Київської області.

У приміщенні перебував батько, матір та їхній 4-річний син.

Також читайте Отруєння чадним газом: симптоми та як вберегтися

“На жаль, батько та син загинули. Жінка перебуває реанімаційному відділенні, стан — стабільно тяжкий”, - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці відкрили за цим фактом кримінальне провадження (ч. 2 ст. 270 ККУ). Наразі встановлюються всі причини трагедії.

Нагадаємо, на початку жовтня цього року на Львівщині у приватному будинку виявили мертвими п’ятьох людей – трьох жінок та двох чоловіків. За попередніми даними, вони загинули від отруєння чадним газом. Ще двоє дітей госпіталізовані у важкому стані.

Читайте також: