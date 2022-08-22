На Київщині шахрайка відкрила псевдозбір коштів для родини 18-річного хлопця, який із 4 братами та сестрами залишився без матері

На Київщині кіберполіція викрила жінку на псевдозборі грошей для родини 18-річного хлопця, який із чотирма братами та сестрами через війну залишився без матері.

Зловмисниця у соцмережах видавала себе за парубка, який просив фінансової допомоги. Фігурантка зібрала понад 100 тисяч гривень, які витратила на власні потреби.

Про це повідомляє департамент кіберполіції НПУ.

Протиправні дії 37-річної мешканки Кіровоградської області викрили кіберполіцейські Київщини спільно зі слідчими Бучанського районного управління поліції.

За даними поліції, жінка побачила в новинах історію 18-річного хлопця з Донеччини, який через війну залишився сам із чотирма молодшими братами та сестрами. Мати хлопця загинула внаслідок ворожого обстрілу.

"У соціальних мережах підозрювана створила фейкові акаунти парубка та почала збирати гроші на власну картку. Небайдужі громадяни переказали їй понад 100 тисяч гривень. Однак жінка витратила гроші на власні потреби. Наразі поліцейські встановлюють коло потерпілих осіб та остаточну суму збитків", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці провели обшук в оселі зловмисниці. Вилучили банківські картки, мобільний телефон і ноутбук, які вона використовувала для протиправної діяльності.

Жінці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Їй загрожує до восьми років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, міська влада Києва закликала мешканців столиці цього тижня бути особливо пильними, дотримуватися заходів безпеки та не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.

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