На Київщині сапери знешкодили вже майже 48 тисяч вибухонебезпечних предметів

На Київщині сапери знешкодили вже майже 48 тисяч вибухонебезпечних предметів

У Київській області знешкоджено майже 48 тисяч вибухонебезпечних предметів

Спеціалісти продовжуть розмінування територій України. 1 липня піротехнічні підрозділи провели обстеження та знешкодження вибухонебезпечних предметів на Київщині.

Про це повідомляє Київська ОВА.

Обстеження та знешкодження провели у населених пунктах:

Бучанського району – м. Буча, смт Гостомель, с. Ніжиловичі, с. Комарівка, с. Гавронщина, с. Андріївка, смт Бородянка, с. Луб'янка, смт Коцюбинське, с. Мощун, с. Поташня, с. Язвинка, м. Ірпінь, с. Березівка, с. Стоянка, с. Северинівка, с. Гореничі, с. Білогородка;

– м. Буча, смт Гостомель, с. Ніжиловичі, с. Комарівка, с. Гавронщина, с. Андріївка, смт Бородянка, с. Луб'янка, смт Коцюбинське, с. Мощун, с. Поташня, с. Язвинка, м. Ірпінь, с. Березівка, с. Стоянка, с. Северинівка, с. Гореничі, с. Білогородка; Броварського району – с. Плоске, с. Зоря;

– с. Плоске, с. Зоря; Вишгородського району – с. Жерева, с. Олізарівка, с. Левковичі, с. Городещина, с. Термахівка, с. Литвинівка.

Протягом доби піротехніки обстежили 191,70 га території. Перевірено 10,04 км автомобільних доріг, 7 об’єктів, знешкоджено 351 одиниць ВНП.

"Усього з початку робіт обстежено 17739,81 га території, 1128 об’єктів, 615,64 км автомобільних доріг та 7 км залізничних колій, 1080,84 км ліній електропередач, 11,443 км газопроводу, виявлено та знешкоджено 47 734 одиниць ВНП" , - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок вибуху на "Азовсталі" в Маріуполі самоліквідувалися два окупанти.

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