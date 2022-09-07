На Київщині рятувальники знімали з дерева жінку, яка полізла туди за котом (фото)

Жінка хотіла врятувати котика і не розрахувала свої можливості.

У Бучанському районі Київської області рятувальники приїхали на виклик знімати з дерева жінку, яка залізла туди, щоб дістати кота.

Про це повідомили в ДСНС України.

Інцидент стався у вівторок ввечері, 6 вересня.

"Картина така: жінка і кіт сидять на одному дереві та не можуть з нього злізти. Все банально і просто: жіночка хотіла врятувати котика і не розрахувала свої можливості", - розповіли рятувальники.

Вони допомогли обом постраждалим - спустили на землю за допомогою автодрабини.

Фото: ДСНС України

Нагадаємо, у Карпатах випадково знайшли туриста з Києва, який кілька днів пролежав у лісі майже без води та їжі.

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