На Київщині рятувальники знімали з дерева жінку, яка полізла туди за котом (фото)

Жінка хотіла врятувати котика і не розрахувала свої можливості.
У Бучанському районі Київської області рятувальники приїхали на виклик знімати з дерева жінку, яка залізла туди, щоб дістати кота.
Про це повідомили в ДСНС України.
Інцидент стався у вівторок ввечері, 6 вересня.
"Картина така: жінка і кіт сидять на одному дереві та не можуть з нього злізти. Все банально і просто: жіночка хотіла врятувати котика і не розрахувала свої можливості", - розповіли рятувальники.
Вони допомогли обом постраждалим - спустили на землю за допомогою автодрабини.
Нагадаємо, у Карпатах випадково знайшли туриста з Києва, який кілька днів пролежав у лісі майже без води та їжі.
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