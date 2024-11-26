Лебідь потрапив у пастку на Київщині: історія порятунку

Після короткої реабілітації лебедя випустили назад у природу.

Увечері 25 листопада рятувальники Білоцерківського гарнізону отримали повідомлення про лебедя, який потрапив у сітку на річці Рось.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Птах, не в змозі вибратися самостійно, потребував допомоги. Негайно прибувши на місце, рятувальники обережно розплутали сітку і визволили лебедя. Після цього птаха передали місцевим мешканцям, які оглянули його та надали необхідну допомогу. Після короткої реабілітації лебедя випустили назад у природу.

Порятунок лебедя / Фото: ДСНС

Порятунок лебедя / Фото: ДСНС

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