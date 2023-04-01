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На Київщині рятувальники приборкують пожежу у п’ятиповерхівці (фото)

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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На Київщині рятувальники приборкують пожежу у п’ятиповерхівці (фото)

Фото: поліція Київщини

Наразі правоохоронці не мають інформації про постраждалих.

Пожежа зайнялася 1 квітня в житловому будинку Узина, що в Білоцерківському районі Київщини.

Про це повідомила поліція Київської області.

"1 квітня поліцейським повідомили про загорання в одній з квартир на 5 поверсі по вулиці Авіаторів. Рятувальники приборкують вогонь", – йдеться в заяві правоохоронців.

Там зазначили, що інформації про потерпілих немає. 

На місці працюють правоохоронці Білоцерківського управління поліції Київщини та сили ДСНС.

Фото: поліція Київщини / ©
Фото: поліція Київщини
Фото: поліція Київщини / ©
Фото: поліція Київщини

Нагадаємо, напередодні спалахнула чимала пожежа в Солом’янському районі Києва. На місці працювали рятувальники. У Мережу потрапили кадри полум’я.

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Дата публікації
Перегляди
91
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