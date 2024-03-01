На Київщині рятувальникам довелося відганяти палійку трави брандспойтом: фото, відео

У Бородянці на Київщині пенсіонерка вперто підпалювала суху траву, попри вмовляння рятувальників цього не робити.

Як повідомили у Головному управлінні ДСНС у Київській області, горіло поле, згоріли дві копиці сіна, а пожежі все не припинялися.

"Вже під час першого виїзду хлопці побачили бабусю-палійку, яка не звертала на них увагу і продовжувала загрібати траву. Всі намагання її врозумити ні до чого не призвели", — розповіли рятувальники.

Також читайте У Києві погіршилася якість повітря: що сталося

Вдруге під час пожежі вигоріли дві сусідські копиці. На третю копицю господарка сіла, щоб уберегти її від бабусі-палійки. З повагою до віку бабусі, інспектор всіляко намагався переконати стареньку піти додому. Це йому вдалось, але невдовзі палійка знову повернулась.

Третій виїзд рятувальники здійснювали вже спільно с поліцією. Горіло фермерське поле, а винуватиця пожежі все не вгамовувалась.

"Тож довелось відганяти її за допомогою холодного душу і погроз оштрафувати", — повідомили у ГУ ДСНС у Києві.

Нагадаємо, останній день зими у Києві побив рекорди тепла.

Читайте також провідні новини дня: