На Київщині рятувальникам довелося відганяти палійку трави брандспойтом: фото, відео

Вогнеборці тричі за добу виїжджали на пожежі, влаштовані бабусею.
У Бородянці на Київщині пенсіонерка вперто підпалювала суху траву, попри вмовляння рятувальників цього не робити.
Як повідомили у Головному управлінні ДСНС у Київській області, горіло поле, згоріли дві копиці сіна, а пожежі все не припинялися.
"Вже під час першого виїзду хлопці побачили бабусю-палійку, яка не звертала на них увагу і продовжувала загрібати траву. Всі намагання її врозумити ні до чого не призвели", — розповіли рятувальники.
Вдруге під час пожежі вигоріли дві сусідські копиці. На третю копицю господарка сіла, щоб уберегти її від бабусі-палійки. З повагою до віку бабусі, інспектор всіляко намагався переконати стареньку піти додому. Це йому вдалось, але невдовзі палійка знову повернулась.
Третій виїзд рятувальники здійснювали вже спільно с поліцією. Горіло фермерське поле, а винуватиця пожежі все не вгамовувалась.
"Тож довелось відганяти її за допомогою холодного душу і погроз оштрафувати", — повідомили у ГУ ДСНС у Києві.
Нагадаємо, останній день зими у Києві побив рекорди тепла.
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