На Київщині руйнування житлових будинків через атаку РФ є ще у чотирьох населених пунктах: подробиці

Начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов заявив, що Київській області, крім Вишгорода, руйнування житлових будинків внаслідок вчорашнього ракетного удару є ще у чотирьох населених пунктах - в Забір'ї, Чабанах, Глевасі та Українці.

Про це він повідомив на брифінгу 24 листопада.

За його словами, йдеться про руйнування 8 будівель в Забір'ї, Чабанах, Глевасі та Українці.

"Це приватні будівлі, які постраждали внаслідок уламкових уражень. І там є одна людина, яка дістала ураження. На жаль, чоловік у багатоповерхівці у Фастівському районі, мешканець першого поверху, дістав осколкове поранення з травматичною ампутацією лівої ноги", - розповів керівник поліції.

За оцінкою Нєбитова, найстрашніше влучання було біля багатоповерхівки у Вишгороді. "Станом на зараз можна констатувати, що суттєво пошкоджено чотири багатоповерхівки, також ушкоджений дитячий садочок і школа, яка розташована поряд", - сказав він та наголосив, що кількість загиблих зросла.

"Сьогодні зранку померла жінка. Це п'ята жертва цього вибуху… Тіла загиблих ми знайшли біля будинку, одного – в квартирі і два інших, а зараз вже три, – померли в лікарні. За вчора ми маємо 5 загиблих і 41 людину, які постраждали – дістали поранення різного ступеня тяжкості. По руйнуваннях - це 8 приватних будинків, 5 багатоповерхівок загалом. І два об'єкти-держустанови: дитячий садочок та школа. Щодо об'єктів критичної інфраструктури, за зрозумілими причинами, я це не коментую", - уточнив Нєбитов та додав, що наразі перебувають в лікарні 30 людей, постраждалих від вибухів в області. Серед постраждалих 6 дітей та 6 працівників енергетичної сфери, у них легкі поранення, вони вже залишили лікарні.

Нагадаємо, 23 листопада РФ вчергове атакувала Україну ракетами та поцілила у об'єкти критичної інфраструктури. Після чого низка населених пунктів залишилися без світла. У Києві та області ворог поцілив також у житлові будинки, загинули цивільні люди. Столиця після обстрілів також опинилася у повному блекауті, також зникли вода та зв'язок.

Варто зазначити, що українська ППО знищила 5 безпілотників та 51 з майже 70 ракет, випущених по Україні.

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