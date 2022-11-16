На Київщині розшукують вбивцю з психічними розладами, який втік з інтернату (фото)

На вигляд чоловіку 40 років, він спілкується українською.

На Київщині розшукують 25-річного В'ячеслава Бурківського, який втік з психоневрологічного інтернату. Раніше чоловік відбував покарання за вбивство. Легко входить у довіру.

Поліція Київської області попереджає: якщо ви впізнали чоловіка на фото, або володієте будь-якою інформацією стосовно нього, терміново повідомте про це на спецлінію "102".

Прикмети: на вигляд 40 років, зріст - 160 см, середня статура, короткострижене волосся темно-русявого кольору, овальне обличчя, великий розплющений ніс, великі відтопирені вуха.

Чоловік спілкується українською мовою.

Він був одягнений у куртку чорно-сірого кольору зі світловідбиваючими елементами на рукавах, шапку чорного кольору, камуфляжні чорні штани та черевики на шнурках.

Бурківський В'ячеслав Вікторович / Фото: Національна поліція Київської області

Нагадаємо, у Дніпрі в батьків забрали шістьох дітей, які жили в голоді та антисанітарії. Про ситуацію в сім`ї правоохоронці дізналися випадково, коли 10-річний хлопчик в одній спідній білизні вибіг з дому на вулицю. Дитина розповіла, що втікла, бо її душив вітчим. Коли приїхала мама, вона заявила, що дії співмешканця - це звичайний виховний процес.

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