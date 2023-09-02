На Київщині розшукують 4-річного хлопчика: деталі

Дитина гуляла у дворі, але згодом зникла.
Поліція Київщини розшукує 4-річного Івана Харитоненка. Хлопчик мешкає у Білогородці, що на Київщині.
Про це повідомляє поліція Київщини.
Деталі
За даними поліції, 2 вересня, близько 17:30, до поліції надійшло повідомлення від батьків про те, що 40 хвилин тому з двору пішов їхній малолітній син. На пошуки дитини оперативно залучені підрозділи поліції Київщини.
Відзначається, що:
- хлопчик має зріст 116 сантиметрів, русяве волосся та карі очі;
- дитина не розмовляє;
- Іван одягнений у чорну футболку із зображенням динозавра, зелені шорти, сірі крокси, білі шкарпетки.
Українців закликають оперативно повідомляти будь-яку інформацію про місцезнаходження розшукуваного. Для цього слід звернутися на спецлінію "102".
Нагадаємо, у Київській області поліцейські розшукали зниклу 95-річну жінку. З проханням знайти її до правоохоронців звернулася звернулася мешканка села Великі Єрчики.
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