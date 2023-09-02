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На Київщині розшукують 4-річного хлопчика: деталі

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Катерина СердюкКатерина Сердюк
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На Київщині розшукують 4-річного хлопчика: деталі

На Київщині розшукують дитину / Фото: Поліція Київської області

Дитина гуляла у дворі, але згодом зникла.

Поліція Київщини розшукує 4-річного Івана Харитоненка. Хлопчик мешкає у Білогородці, що на Київщині.

Про це повідомляє поліція Київщини.

Деталі

За даними поліції, 2 вересня, близько 17:30, до поліції надійшло повідомлення від батьків про те, що 40 хвилин тому з двору пішов їхній малолітній син. На пошуки дитини оперативно залучені підрозділи поліції Київщини.

Відзначається, що:

  • хлопчик має зріст 116 сантиметрів, русяве волосся та карі очі;
  • дитина не розмовляє;
  • Іван одягнений у чорну футболку із зображенням динозавра, зелені шорти, сірі крокси, білі шкарпетки. 

Українців закликають оперативно повідомляти будь-яку інформацію про місцезнаходження розшукуваного. Для цього слід звернутися на спецлінію "102".

Нагадаємо, у Київській області поліцейські розшукали зниклу 95-річну жінку. З проханням знайти її до правоохоронців звернулася звернулася мешканка села Великі Єрчики.

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Дата публікації
Перегляди
398
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