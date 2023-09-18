На Київщині розшукують 26-річну дівчину, яка зникла чотири місяці тому: фото, прикмети

На початку серпня цього року зниклу бачили у Києві.

Поліція Київщини розшукує 26-річну Катерину Шостацьку із села Русанів. Відомо, що дівчина зникла чотири місяці тому.

Про це йдеться у повідомленні поліції Київської області.

"До поліції звернувся чоловік, який повідомив про зникнення його 26-річної сестри. Останні чотири місяці дівчина не виходить на зв'язок. Також відомо, що на початку серпня цього року зниклу бачили у Києві", - розповіли у поліції.

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На розшук дівчини оперативно залучені підрозділи поліції Київщини, зокрема правоохоронці Броварського управління: дільничні та поліцейські офіцери громади, працівники групи реагування патрульної поліції та оперативники.

Прикмети Катерини: зріст приблизно 165-170 см, середньої статури, довге волосся темно-русявого кольору, очі темні, брови тонкі.

26-річна Катерина Шостацька із села Русанів / Фото: Поліція Київської області

"Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцеперебування Катерини, просимо одразу повідомляти на спецлінію "102", - просять у поліції.

Нагадаємо, на Київщині 29-річний чоловік погрожував бойовою гранатою 17-річній доньці коханої жінки.

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