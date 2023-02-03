На Київщині розпочали набір добровольців для зміцнення під час наступу: що відомо

Добровольці можуть самостійно обрати бригаду, до лав якої хочуть долучитися.

Міністерство внутрішніх справ України оголосило про формування кількох додаткових бригад Національної гвардії, Національної поліції та Державної прикордонної служби. Мешканців Київської області закликають долучитися до них.

Про це 3 лютого повідомили в Київській обласній військовій адміністрації.

"Вони мають зміцнити наші сили під час майбутнього наступу", - зазначили в КОВА.

Повідомляється, що добровольці можуть самостійно обрати бригаду, до лав якої хочуть долучитися. Серед них "Азов", "Спартан", "Рубіж", "Червона калина", "Сталевий кордон", "Кара-Даг", "Лють" та "Буревій".

Основа нових бригад - офіцери та солдати, які мають чималий бойовий досвід. Поповнення нових бригад відбуватиметься винятково з добровольців.

Детальніше про набір можна дізнатися на сайті Гвардія Наступу. Подати анкету можна у визначених Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков назвав ймовірну дату нового наступу Росії. Він закликав країни НАТО надати Україні більше озброєння. Напрямками нового наступу, можливо, стануть південь та схід.

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