На Київщині розкрито схему зняття ухилянтів з військового обліку: фото

Вартість "послуги" для одного ухилянта становила 7,5 тисячі доларів США.

На Київщині начальник одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та керівник військово-лікарської комісії допомагали чоловікам призовного віку ухилитися від служби. Крім цього, сприяли незаконному переправленню чоловіків через державний кордон.

Про це повідомляє поліція Київщини.

Правопорушники забезпечували ухилянтів всіма необхідними документами.

Фігуранти оформлювали тимчасове посвідчення військовозобов’язаного щодо визнання непридатності до військової служби з відміткою про зняття з військового обліку.

Вартість "послуги" для однієї особи становила 7,5 тисячі доларів США.

Ділки знімали ухилянтів з військового обліку / Фото: Поліція Київської області

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков анонсував серйозні зміни в роботі ТЦК вже восени.

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