На Київщині російські солдати переїхали танком свого ж командира: в чому причина

Полковника навмисно ліквідували свої ж солдати через "масштаби втрат, яких зазнала його бригада".
У Київській області російські солдати переїхали на танку свого ж полковника. Ймовірна причина полягає в тому, що їхня бригада зазнала надто великих втрат в Україні.
Про це повідомляє Evening Standard.
Як зазначається, особу загиблого вдалось ідентифікувати. Ним виявився полковник з 37-ї мотострілецької бригади Юрій Медведєв. Офіційні особи пояснюють, що цей інцидент ілюструє "проблеми морального духу, з якими стикаються російські війська".
Західні офіційні особи заявляють, що, на їхню думку, полковника Медведєва навмисно ліквідували свої ж солдати через "масштаби втрат, понесених його бригадою".
"Ми переконані, що його переїхали його власні війська. Коли ми говоримо про військові операції, важливо, щоб ми не просто рахували зброю і танки, а думали про моральні і концептуальні елементи бойової потужності", — пише видання.
Нагадаємо, у боях за Маріуполь Донецької області загинув командир бригади морської піхоти Чорноморського флоту, полковник Олексій Шаров та щонайменше два сержанти.
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