На Київщині росіяни запустили декілька хвиль дронів: ціляться в об’єкти критичної інфраструктури

Нині в столиці та області - гучно.
Триває нічна атака безпілотниками на Київщині
Про це пише очільник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.
За його словами, росіяни запустили декілька хвиль дронів-шахедів.
Вони ціляться в об’єкти критичної інфраструктури.
"ППО відпрацьовує. Важливо зараз бути в безпечних місцях. Прошу всіх не розслаблятися", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що на Київщині працюють сили ППО, яка збиває дрони, які летять на столицю.
Пізніше стало відомо, що у Києві пролунала низка вибухів.
Також стало відомо, куди поцілив ворог унаслідок обстрілів у Києві.
Читайте також: