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На Київщині росіяни запустили декілька хвиль дронів: ціляться в об’єкти критичної інфраструктури

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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На Київщині росіяни запустили декілька хвиль дронів: ціляться в об’єкти критичної інфраструктури

Нині в столиці та області - гучно.

Триває нічна атака безпілотниками на Київщині

Про це пише очільник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

За його словами, росіяни запустили декілька хвиль дронів-шахедів.

Вони ціляться в об’єкти критичної інфраструктури. 

"ППО відпрацьовує. Важливо зараз бути в безпечних місцях. Прошу всіх не розслаблятися", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що на Київщині працюють сили ППО, яка збиває дрони, які летять на столицю. 

Пізніше стало відомо, що у Києві пролунала низка вибухів

Також стало відомо, куди поцілив ворог унаслідок обстрілів у Києві

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Дата публікації
Перегляди
3071
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