На Київщині росіяни вбили 38 дітей, ще четверо зникли безвісти – Нєбитов

Є певні оперативні дані, які свідчать, що разом з батьками зниклих дітей під тиском вивезли до Білорусі.

На Київщині росіяни вбили 38 дітей, ще четверо зникли безвісти.

Про це на брифінгу повідомив начальник ГУ НП в Київській області Андрій Нєбитов.

"Росіяни вбили 38 дітей на території Київської області, поки тут перебували. Четверо дітей зникли, де вони наразі, достеменно невідомо. Є певні оперативні дані, які свідчать, що разом з батьками їх під тиском вивезли до Білорусі. Всю інформацію ми намагаємось встановити через міжнародні організації, - сказав Нєбитов.

Нагадаємо, СБУ встановила "кадирівця", який вбив п'ятьох мирних людей у Бучі.

Буча, Ірпінь, Бородянка. Кориневич - про міжнародний трибунал для російських окупантів

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