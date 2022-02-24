На Київщині ракетними пострілами РФ було пошкоджено 10 об'єктів — поліція

На Київщині ракетними пострілами РФ було пошкоджено 10 об'єктів — поліція

За попередніми даними вибухи пролунали у Вільчі, Рагівці, Луговиках, Прип’яті, Борисполі, Нових Петрівцях, Броварах, Ольшаниці, Білій Церкві, Василькові, Плесецькому, Калинівці.

На Київщині в ніч проти 24 лютого було пошкоджено ракетними пострілами понад 10 об’єктів, переважна більшість із яких – військові.

Про це розповів голова Нацполіції Київщини Андрій Нєбитов.

"По тривозі було піднято весь особовий склад, посилено блокпости на прикордонних територіях. Близько 4:30 до поліції надійшли перші повідомлення про ракетні обстріли на території області", - зазначив він.

За попередніми даними вибухи пролунали у Вільчі, Рагівці, Луговиках, Прип’яті, Борисполі, Нових Петрівцях, Броварах, Ольшаниці, Білій Церкві, Василькові, Плесецькому, Калинівці.

Поліція продовжує працювати в посиленому режимі. Нєбитов пообіцяв збільшити кількість поліцейських патрулів для забезпечення безпеки на вулицях та допомоги громадянам.

"Поліція звертається до громадян: не наражайте себе на небезпеку. Тримайте при собі документи. Виконуйте усі розпорядження правоохоронців. У разі наявності інформації про підозрілих осіб, або військову техніку - повідомляйте правоохоронців", - закликав він.

У Мережі з'явилося фото останків безпілотника чи крилатої ракети у Києві на вулиці Васильківська.