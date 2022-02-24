На Київщині ракетними пострілами РФ було пошкоджено 10 об'єктів — поліція

За попередніми даними вибухи пролунали у Вільчі, Рагівці, Луговиках, Прип’яті, Борисполі, Нових Петрівцях, Броварах, Ольшаниці, Білій Церкві, Василькові, Плесецькому, Калинівці.
На Київщині в ніч проти 24 лютого було пошкоджено ракетними пострілами понад 10 об’єктів, переважна більшість із яких – військові.
Про це розповів голова Нацполіції Київщини Андрій Нєбитов.
"По тривозі було піднято весь особовий склад, посилено блокпости на прикордонних територіях. Близько 4:30 до поліції надійшли перші повідомлення про ракетні обстріли на території області", - зазначив він.
За попередніми даними вибухи пролунали у Вільчі, Рагівці, Луговиках, Прип’яті, Борисполі, Нових Петрівцях, Броварах, Ольшаниці, Білій Церкві, Василькові, Плесецькому, Калинівці.
Поліція продовжує працювати в посиленому режимі. Нєбитов пообіцяв збільшити кількість поліцейських патрулів для забезпечення безпеки на вулицях та допомоги громадянам.
"Поліція звертається до громадян: не наражайте себе на небезпеку. Тримайте при собі документи. Виконуйте усі розпорядження правоохоронців. У разі наявності інформації про підозрілих осіб, або військову техніку - повідомляйте правоохоронців", - закликав він.
У Мережі з'явилося фото останків безпілотника чи крилатої ракети у Києві на вулиці Васильківська.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- З окупованого Криму, Росії і Білорусі прориваються танки: список областей.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.