На Київщині ракета влучила у житлову забудову: що відомо

Інформації про постраждалих немає.

У суботу, 14 січня, під час повітряної тривоги росіяни вдарили ракетою по селу Копилів, що у Київській області.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко у Telegram.

"Під час ранкової атаки зафіксовано влучання у житлову забудову. В будинках місцевих мешканців вибито вікна", - йдеться у його повідомленні.

За словами представника ОП, за попередньо інформацією, постраждалих внаслідок ворожої атаки немає. Наразі на місці працюють екстрені служби.

Телеграм-канал "Київ Ірпінь Буча" показав фото наслідків. Повідомляється, що, за інформацією від голови однієї з громад, на світанку було зафіксовано три вибухи та пожежу трансформатора на об'єкті інфраструктури. Також зафіксовано вирву на території одного з населених пунктів. Серед населення постраждалих немає.

Атака на Київщину

Близько 09:30 у Києві пролунали. Згодом було оголошено повітряну тривогу. В ОВА повідомили про ракетну атаку.

Мер Віталій Кличко повідомив про вибухи у Дніпровському районі столиці. Крім того, за його словами, уламки ракети впали в Голосіївському.

Заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко заявив, що ворог атакував об‘єкти критичної інфраструктури у столиці.

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