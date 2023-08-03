На Київщині псевдоволонтер наживався на військових: як діяла схема (фото)

Під виглядом гуманітарної допомоги для Сил оборони чоловік ввозив до України автівки, які перепродавав військовослужбовцям.

На Київщині викрито псевдоволонтера, який наживався на військових.

Про це повідомляє поліція Київської області.

"44-річний мешканець Білоцерківщини налагодив незаконну схему збагачення під час воєнного стану. Так, під виглядом гуманітарної допомоги для сил оборони чоловік ввозив до України автомобілі, які в подальшому перепродавав військовослужбовцям", - зазначив керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Псевдоволонтера затримали поліцейські Київщини під час незаконного продажу військовому трьох автомобілів на суму 537 тисяч гривень.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги [ч.3 ст. 201-2 ККУ].

Чоловік ввозив до України автомобілі, які потім перепродавав військовослужбовцям / Фото: Поліція Києва / Facebook

Псевдоволонтер налагодив незаконну схему збагачення під час воєнного стану / Фото: Поліція Києва / Facebook

Максимальний термін покарання, який загрожує псевдоволонтеру - сім років за ґратами.

Ділка затримано під час незаконного продажу військовому трьох автомобілів на суму 537 тисяч гривень / Фото: Поліція Києва / Facebook

Нагадаємо, у Києві співробітники Державного бюро розслідувань затримали начальника одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ, який також обіймає посаду начальника одного з відділів Київської міської військової адміністрації. Він організував схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон.

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