На Київщині пролунав вибух: загинув чоловік, дитина — у лікарні

Обставини події з’ясовують правоохоронні органи.
У суботу, 10 серпня, в селищі Калита Броварського району, що на Київщині, пролунав вибух на вулиці Набережній.
Про це повідомили в ДСНС у Київській області.
Повідомлення про інцидент надійшло близько 14:00.
На місці події рятувальники з’ясували, що вибух був спричинений детонацією боєприпасу.
Внаслідок нещасного випадку 33-річний чоловік отримав смертельні поранення. Постраждала також 13-річна дівчинка, яку бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала до Броварської центральної районної лікарні.
Обставини події з’ясовують правоохоронні органи.
Нагадаємо, у Броварах Київської області суд виніс вирок чоловіку, який кинув гранату у поліцейського.
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