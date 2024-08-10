На Київщині пролунав вибух: загинув чоловік, дитина — у лікарні

У суботу, 10 серпня, в селищі Калита Броварського району, що на Київщині, пролунав вибух на вулиці Набережній.

Про це повідомили в ДСНС у Київській області.

Повідомлення про інцидент надійшло близько 14:00.

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На місці події рятувальники з’ясували, що вибух був спричинений детонацією боєприпасу.

Внаслідок нещасного випадку 33-річний чоловік отримав смертельні поранення. Постраждала також 13-річна дівчинка, яку бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала до Броварської центральної районної лікарні.

Обставини події з’ясовують правоохоронні органи.

Нагадаємо, у Броварах Київської області суд виніс вирок чоловіку, який кинув гранату у поліцейського.

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