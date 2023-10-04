На Київщині прокурор вимагав з підприємця 45 тисяч доларів: в СБУ розповіли деталі справи

На Київщині правоохоронці викрили прокурора, який вимагав 45 тисяч доларів, щоб “закрити” справу проти фігуранта.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, правоохоронці зібрали докази стосовно прокурора Фастівської окружної прокуратури Київської області, який налагодив корупційну схему.

Чоловік вимагав з місцевого підприємця, який є фігурантом розслідування щодо підроблення документів, печаток і штампів, 30 тисяч доларів. За гроші посадовець обіцяв закрити кримінальне провадження.

“Правоохоронці задокументували факт одержання посадовцем прокуратури першої частини неправомірної вигоди і затримали його “на гарячому” під час передачі 15 тисяч доларів – другої частини хабаря. У ході оперативних дій співробітники СБУ зафіксували, що прокурор вимагав передати йому ще 15 тисяч доларів, щоб закрити друге провадження, де фігурує підприємець. При обшуках за місцями роботи і проживання прокурора виявлено матеріали, які підтверджують його незаконні дії”, - розповіли в СБУ.

Наразі вирішується питання щодо обрання прокурору запобіжного заходу - тримання під вартою. Посадовцю загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у Києві опалювальний сезон може опинитися під загрозою.

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