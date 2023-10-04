На Київщині прокурор погорів на хабарі у $30 тисяч – подробиці

У Київській області співробітники ДБР та СБУ затримали прокурора Фастівської окружної прокуратури за підозрою в отриманні хабара.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, прокурор вимагав та одержав двома траншами від представника суб’єкта господарської діяльності неправомірну вигоду – 30 тисяч доларів за закриття кримінального провадження.

"3 жовтня 2023 року його було затримано під час одержання 15 000 дол США. Першу частину йому було передано на попередній зустрічі. Окрім того, працівник прокуратури, висунув вимогу передати йому ще 15 000 дол США за закриття іншого кримінального провадження", - йдеться у повідомленні.

Прокурору готується повідомлення про підозру за фактом прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (4 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі до 12 років.

Нагадаємо, мер Сум отримав підозру у справі про отримання хабара.

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