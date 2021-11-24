На Київщині програміст "Епіцентру" вкрав комп'ютерів на 340 тис. грн: куди він витратив гроші

Чоловік отримав 5 років тюрьми.
Програміст "Епіцентру" на Київщині вкрав 23 комп'ютери з місця роботи, продав їх за безцінь і програв гроші в онлайн-казино. Чоловік завдав збитків компанії на суму понад 340 тисяч гривень.
Про це йдеться у рішенні Васильківського міськрайонного суду Київської області від 11 листопада.
Все почалося з того, що колега чоловіка попросила його про допомогу з покупкою ноутбука. Але натомість він узяв у неї завдаток, одразу перевів його на платформу онлайн-казино і програв. Програміст хотів відігратися, коли отримав решту суми, але знову його програв.
Потім чоловік почав красти техніку з місця роботи. Він виносив з "Епіцентру" і продавав комп'ютери вартістю близько 13,5 тисячі гривень по 3-6 тисяч і одразу сплачував внески до казино.
Зловмисник визнав себе винним на суді та розкаявся. Він пояснив, що страждав на ігроманію. За словами чоловіка, він перестав грати в казино і влаштувався на роботу, а також почав ходити до психолога, щоб подолати залежність.
За всі висунуті звинувачення він міг отримати 12 років в'язниці. Суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на 5 років. Крім того, він має виплатити колишньому роботодавцю 341 145 гривень та 20 600 гривень постраждалій колезі.
Нагадаємо, що в Ужгороді хлопець обікрав медичну лабораторію, проте не зміг вийти із приміщення, а тому викликав поліцію.
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