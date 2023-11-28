На Київщині продукти з військової частини продавали у магазинах та ресторанах – ​в ДБР розповіли подробиці

ДБР викрило посадовців військової частини на мільйонних оборудках з харчами для особового складу.

Речниця Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян розповіла подробиці корупційної схеми у військовій частині на Київщині, де посадовці продавали продукти харчування, призначені для військових, у магазинах, ресторанах та на базарах.

Про це вона розповіла в ефірі телемарафону.

Сап'ян зазначила, що вже є підозра і посадовцям військової частини, і так званому комерсанту, який був у змові з ними.

Так, військовим повідомлено про підозру за статтями "заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем". А комерсанту – "заволодіння військовим майном шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем.

"Це досить суворі статті кримінального кодексу. Ми маємо розуміти, що в країні, яка воює, завжди є ті, хто хоче захищати державу, завжди будуть ті, хто хоче заробити на війні і думають, що не понесуть відповідальності", - зазначила речниця ДБР.

До складу злочинної групи входили військовослужбовці і представники бізнесу. Вони змовилися між собою і продавали частину продуктів у магазинах, на базарах і в ресторанах, економлячи на порціях для солдатів.

"Так наекономили, що мільйони гривень їм вдалося розподілити по своїх кишенях. Продукція на папері облікувувалась, а де-факто – бійці недоотримували свої порції. В цьому кримінальному провадженні триває розслідування", - резюмувала Тетяна Сап'ян.

Нагадаємо, у Києві засудили ще одного бойовика, який добровільно воював на боці ворога – як його покарали.

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