На Київщині продавчиня стусанами прогнала нападника з магазину (відео)

Жінка відбилась від хулігана, який кинувся на неї із палицею.
В Обухові на Київщині продавчиня магазину зупинила злодія, який вдерся до її магазину з палицею та кинувся на неї. Зловмисника вже затримали правоохоронці.
Про це повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов у Telegram.
Повідомляється, що жінка швидко відібрала у зловмисника палицю й вигнала його стусаном з крамниці. Нападника відправили до ізолятора тимчасового тримання.
"Відчайдушна продавчиня з Обухова сама зупинила хулігана. Хоробра жінка ні на мить не злякалась нападника, який раптово вдерся до її магазина і кинувся на неї із палицею. За мить забрала дерев’янку і стусаном вигнала…", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, правоохоронці Львівщини затримали зловмисників, які жорстоко побили чоловіка у електропоїзді сполученням "Львів-Здолбунів".
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