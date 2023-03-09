На Київщині призначено нового заступника начальника поліції: що відомо

На Київщині призначено нового заступника начальника поліції. Ним став полковник поліції Олег Петренко.

Призначення відбулося у четвер, 9 березня.

Про це повідомляє поліція Київської області.

Згідно з даними відомства, свою службу в правоохоронних органах Олег Петренко розпочав у 1993 році, вступивши до Київського училища міліції МВС України. Після отримання вищої освіти він працював у підрозділах карного розшуку Київської області, має значний досвід роботи на керівних посадах.

Фото: Поліція Київської області

Донедавна Петренко обіймав посаду очільника Обухівського управління поліції Київщини.

Нагадаємо, 6 березня Кабмін призначив нового директора НАБУ.

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