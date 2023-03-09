На Київщині призначено нового заступника начальника поліції: що відомо

Донедавна Олег Петренко обіймав посаду очільника Обухівського управління поліції Київської області.
На Київщині призначено нового заступника начальника поліції. Ним став полковник поліції Олег Петренко.
Призначення відбулося у четвер, 9 березня.
Про це повідомляє поліція Київської області.
Згідно з даними відомства, свою службу в правоохоронних органах Олег Петренко розпочав у 1993 році, вступивши до Київського училища міліції МВС України. Після отримання вищої освіти він працював у підрозділах карного розшуку Київської області, має значний досвід роботи на керівних посадах.
Донедавна Петренко обіймав посаду очільника Обухівського управління поліції Київщини.
Нагадаємо, 6 березня Кабмін призначив нового директора НАБУ.
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