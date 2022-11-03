На Київщині прикордонники викрили колаборанта: фото

Як з'ясувалося, брат цього чоловіка – військовослужбовець армії РФ та зараз перебуває у Херсоні.
У Київській області прикордонники затримали колаборанта, має знайомих серед бойовиків так званих "ЛНР" та "ДНР".
Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби у Telegram.
Як зазначається, у телефоні чоловіка правоохоронці виявили листування проросійського спрямування.
"Як з'ясувалося, брат цього чоловіка – військовослужбовець армії РФ та зараз перебуває у Херсоні. Також чоловік має знайомих серед бойовиків так званої армії "ДНР/ЛНР", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, правоохоронці встановили особи російських катів, які розстріляли машину під Києвом та погрожували мирним мешканцям стратою. Один із них - 36-річний єфрейтор з міста Чита у Забайкальському краї Росії. Другий - Белик Базаржапов, старший механік окремої мотострілкової бригади Збройних сил РФ з Бурятії.
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