На Київщині прикордонники викрили колаборанта: фото

Як з'ясувалося, брат цього чоловіка – військовослужбовець армії РФ та зараз перебуває у Херсоні.

У Київській області прикордонники затримали колаборанта, має знайомих серед бойовиків так званих "ЛНР" та "ДНР".

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби у Telegram.

Як зазначається, у телефоні чоловіка правоохоронці виявили листування проросійського спрямування.

"Як з'ясувалося, брат цього чоловіка – військовослужбовець армії РФ та зараз перебуває у Херсоні. Також чоловік має знайомих серед бойовиків так званої армії "ДНР/ЛНР", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, правоохоронці встановили особи російських катів, які розстріляли машину під Києвом та погрожували мирним мешканцям стратою. Один із них - 36-річний єфрейтор з міста Чита у Забайкальському краї Росії. Другий - Белик Базаржапов, старший механік окремої мотострілкової бригади Збройних сил РФ з Бурятії.

Здавали позиції ЗСУ і дякували Путіну - освітяни-колаборанти йдуть під суд

Читайте також: