На Київщині працюють сили протиповітряної оборони - КОВА

Триває напружена ніч для українців.
Жителі Київщини! В області небезпека застосування ворожих БпЛА.
Про це у соціальних мережах інформує Київська обласна військова адміністрація.
Сили протиповітряної оборони вже працюють.
Ні в якому разі не знімайте роботу наших захисників та не викладайте в мережу.
Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги. Бережіть себе та близьких.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що у кількох українських областях є ризик застосування ворогом ударних БпЛА.
Також майже всю Україну охопила повітряна тривога.
До того ж у Запоріжжі лунали вибухи.
Читайте також: