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На Київщині працюють сили протиповітряної оборони - КОВА

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
15к
Час на прочитання
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На Київщині працюють сили протиповітряної оборони - КОВА

Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги - влада / Фото: ТСН.ua

Триває напружена ніч для українців.

Жителі Київщини! В області небезпека застосування ворожих БпЛА.

Про це у соціальних мережах інформує Київська обласна військова адміністрація. 

Сили протиповітряної оборони вже працюють.

Ні в якому разі не знімайте роботу наших захисників та не викладайте в мережу.

Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги. Бережіть себе та близьких. 

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що у кількох українських областях є ризик застосування ворогом ударних БпЛА

Також майже всю Україну охопила повітряна тривога

До того ж у Запоріжжі лунали вибухи

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Дата публікації
Перегляди
15к
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