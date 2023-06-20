На Київщині працюють сили протиповітряної оборони - КОВА

Жителі Київщини! В області небезпека застосування ворожих БпЛА.

Про це у соціальних мережах інформує Київська обласна військова адміністрація.

Сили протиповітряної оборони вже працюють.

Ні в якому разі не знімайте роботу наших захисників та не викладайте в мережу.

Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги. Бережіть себе та близьких.

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Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що у кількох українських областях є ризик застосування ворогом ударних БпЛА.

Також майже всю Україну охопила повітряна тривога.

До того ж у Запоріжжі лунали вибухи.